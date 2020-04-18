Bakan Albayrak'tan son dakika açıklaması: Desteklerde hız kesmiyoruz

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak esnaf ve sanayicilere yapılan finansman desteklerini açıkladı.

BAKAN ALBAYRAK: DESTEKLERDE HIZ KESMİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnafa ve sanayiciye verilen desteklere ilişkin bir açıklamada bulundu. Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı" dedi.

Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz.



Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/qLvk4raftf — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 18, 2020

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