Asgari ücret ne kadar? AGİ dahil Asgari ücret 2020 net, brüt kaç lira ve AGİ nasıl hesaplanır?

Yılın belirli dönemlerinde toplantılar yaparak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılar yaparak, yeni ücreti belirliyor. En son geçtiğimiz 1 Ocak tarihinde zam yapılan ücrete ilişkin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamayla bu yılın rakamları belli olmuştu. Öte yandan vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde Asgari ücret ne kadar? sorularıyla brüt ve net olarak kaç lira olduğunu öğrenmek istiyor. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile birlikte Asgari ücret 2020 net, brüt hesaplamasının nasıl yapıldığı da diğer bir merak edilen konu. Asgari ücret 2020 ne kadar merak edenler AGİ dahil brüt ve net kaç lira olduğunu içeriğimizde detaylarıyla öğrenebilirler işte tüm bilgiler…
Giriş Tarihi: 21.4.2020 23:10Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 23:09ABONE OL
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR?
Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılı için geçerli olacak brüt ve AGİ dahil net asgari ücret rakamı açıklandı. Selçuk tarafından yapılan açıklama şu şekilde;