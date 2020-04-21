Asgari ücret ne kadar? AGİ dahil Asgari ücret 2020 net, brüt kaç lira ve AGİ nasıl hesaplanır?

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR?

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılı için geçerli olacak brüt ve AGİ dahil net asgari ücret rakamı açıklandı. Selçuk tarafından yapılan açıklama şu şekilde;