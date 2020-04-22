SON DAKİKA! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan A Haber'e özel açıklamalar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 1000 liralık faz 3 destekleri için çalışmalara Pazartesi günü başladıklarını ifade etti.

Son dakika: Bakan Selçuk'tan canlı yayında 1000 TL sosyal yardım parası hakkında flaş açıklamalar | Video

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Faz 3 için 800 binden fazla başvuru aldık. Vakıflara gönderilen miktar 180 milyona çıkarıldı. Yaptığımız yardımlarda artışlara gittik. 2 milyonu aşkın öğrenciye şartlı yardımı artırdık.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ AÇIKLAMASI

Kısa çalışma ödeneğine değinen Selçuk, "270 bine yakın firmamız, 3 milyonu aşkın çalışanı adına başvurdu." dedi.

Ücretsiz izne çıkanlara maddi yardım hakkında, "Kısa çalışma ödeneğine başvuramayanlar için SGK'yı açtık" diyen Selçuk, Çalışanlara günlük 39 lira destek sağlanacağını ifade etti.

Selçuk ayrıca, Milli Dayanışma Kampanyası'na şu ana kadar 1 milyar 823 milyon TL bağış geldiğini açıkladı.

İhtiyaç oldukça gerekli adımları atıyoruz.