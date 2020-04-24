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: Bakanlık açıkladı! 176 milyon lira kaynak ayrıldı

Corona virüs salgını sonrası ihtiyaç sahiplerine her alanda destek sağlanmıştı. Gelen haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine için 176 milyon lira kaynak ayırdı.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 12:09 ABONE OL
Son dakika: Bakanlık açıkladı! 176 milyon lira kaynak ayrıldı

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı.

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Son dakika: Bakanlık açıkladı! 176 milyon lira kaynak ayrıldı
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