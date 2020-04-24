Son dakika: Bakanlık açıkladı! 176 milyon lira kaynak ayrıldı

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı.

AYRINTILAR GELİYOR...

SON DAKİKA! Bakan Selçuk'tan yardım açıklaması: O tutar 400 TL'ye çıkarıldı...