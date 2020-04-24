Son dakika: Bakanlık açıkladı! 176 milyon lira kaynak ayrıldı
Corona virüs salgını sonrası ihtiyaç sahiplerine her alanda destek sağlanmıştı. Gelen son dakika haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı.
Giriş Tarihi: 24.4.2020 12:05Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 12:09ABONE OL
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı.