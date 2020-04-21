'Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin her kesiminden destek! 2 koçunu bağışladı...

Corona virüs salgını sonrası tek yürek olan Türkiye'de 'Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan katkı her geçen gün artıyor. Bayburt'un Soğukgöze Köyü'nde yaşayan Ayşe Köse de bu kapsamda 2 koçunu bağışladı.

Çiftçi Ayşe Köse, 2 koçunu Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağışladı | Video

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiftçimiz Ayşe Köse, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın #BizBizeYeterizTürkiyem çağrısına kulak vererek 2 koçunu bağışladı. Bu dayanışma ruhuna verdiği destek için çiftçimize teşekkür ediyorum." dedi.