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''na Türkiye'nin her kesiminden destek! 2 koçunu bağışladı...

Başkan 'ın başlattığı ''na Türkiye'nin her kesiminden destek yağmaya devam ediyor. Vatandaşlar milli birlik ve beraberlik için çeşitli bağışlarda bulunuyor. Bayburt'un Soğukgöze Köyü'nde yaşayan Ayşe Köse de çağrıya kulak vererek, 2 koçunu bağışladı.

Giriş Tarihi: 21.4.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 14:32 ABONE OL
'Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin her kesiminden destek! 2 koçunu bağışladı...

Corona virüs salgını sonrası tek yürek olan Türkiye'de 'Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan katkı her geçen gün artıyor. Bayburt'un Soğukgöze Köyü'nde yaşayan Ayşe Köse de bu kapsamda 2 koçunu bağışladı.

Çiftçi Ayşe Köse, 2 koçunu Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağışladı | Video

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiftçimiz Ayşe Köse, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın #BizBizeYeterizTürkiyem çağrısına kulak vererek 2 koçunu bağışladı. Bu dayanışma ruhuna verdiği destek için çiftçimize teşekkür ediyorum." dedi.

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'Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin her kesiminden destek! 2 koçunu bağışladı...
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