Kamu bankaları ülkenin yanında

bankaların elini taşın altına koyma- VERDİLER dığı bu zor dönemde, koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak için alınan tedbirlerin finansal cephesinde adeta tek başına savaşan kamu bankaları tarih yazmaya devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine bankaların TL kredi hacmi 10-17 Nisan tarihleri arasındaki bir haftalık dönemde 34 milyar TL artarak 1 trilyon 852 milyar liraya çıktı. Aynı hafta kamu bankalarının kredi hacmi 32 milyar lira artarak 895 milyar lira olarak gerçekleşti.Yabancı ve yerli özel bankaların kredi hacimleri ise sadece 1'er milyar lira arttı. TL kredi hacminde son iki haftada yaşanan 52 milyar liralık artışın 51 milyar lirasının kamu bankalarından kaynaklandığı gözlendi. Karantinanın yaygınlaştığı 13 Mart'tan bu yana TL kredi hacmi 93 milyar lira artarken 76 milyar lirasını kamu bankaları sağladı.Kamu bankalarının gerek tüketici, gerekse de esnaf için başlattığı destek paketleri adeta can suyu oldu. Halkbank'tan 'Esnaf Destek Paketi' kapsamında kredi kullanan market işletmecisi Önder Bekiroğulları, markette ihtiyaçları karşılamak ve insanlara hizmeti daha fazla yapabilmek için bu krediye ihtiyaç duyduklarını ve müracaat ettiklerini söyledi. Bekiroğulları, yaklaşık bir haftalık bir süre zarfında bütün işlemlerinin hallolduğunu, banka çalışanların da bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, "Biz zaten diğer devlet bankalarıyla da çalışıyoruz. Bu dönemde yanımızda olan kim varsa biz onlarla yola devam etme kararı aldık. Kendi bünyemizde böyle bir karar aldık" şeklinde konuştu. Bakkal esnafı olan ve Halkbank'tan 'Esnaf Destek Paketi' kapsamında kredi kullanan Kemalettin Doğan ise, "Krediye internet üzerinden başvuru yaptık, onaylandı ve kullandık. Özel bankalar ile alakalı genel olarak bütün esnaf arkadaşlarla hemfikiriz. Kamu bankaları ellerinden geleni yapıyor, yardımcı oluyorlar. Maalesef, aynı çabayı özel bankalardan göremiyoruz. Özel bankaların da, stokçuluk kadar fırsatçılık seviyesine geldiğini görüyoruz. Faizlerde indirimi vesaire geçtim. Ekstra faiz uyguluyorlar. Bu zamanda kamu bankalarına daha çok yük biniyor bundan dolayı" dedi.