Özel bankalardan POS eziyeti

Koronavırüs nedeniyle yurtdışı ve yurtiçinden seyahat iptalleri alan tur operatörleri ve acenteler şimdi de POS sorunu yaşamaya başladı. Bilet satışı, otel rezervasyonu gibi küçük işlemler yaparak ayakta kalmak için direnen seyahat acenteleri, müşterilerinin kredi kartıyla yaptığı ödemeleri bankadan 15 gün sonra alıyordu. Ancak özel bankalar, koronavirüs sonrası turizm sektörünü döviz büroları ve bahis firmalarıyla aynı kategoriye taşıyarak 'Yüksek Riskli' gruba aldı. POS blokesini de 15 günden 45 güne çıkardı. Her kriz döneminde gemiyi ilk özel bankaların terk ettiğini belirten Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Kalay, yine benzer bir süreçle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Kalay, "Bu dönemde özel bankaların destek olmasından vazgeçtik, köstek olmasınlar yeter" dedi. Kredi taleplerinin neredeyse tamamının red cevabı aldığını anlatan Kalay, "Bunun üzerine özel bankaların POS blokelerini uzatması sektöre zarar veriyor. Zaten sıkıntıda olan binlerce acente var. Bu sürede tek bilet satsa nefes alır. Ancak onun parasını da en erken 45 gün sonra alacak" ifadelerini kullandı.