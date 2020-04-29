Salgına 8 trilyon $ harcandı

Hükümetler, koronavirüs salgınına karşı 8 trilyon dolardan fazla para ayırdı. Almanya ve İtalya Kovid-19'un etkisini hafifletmek için Gayri Safi Yurtiçi Hasılaları'nın (GSYİH) yüzde 30'unu harcadı. Doğrudan yardım, banka garantileri, kredi ve hisse senedi piyasasına giden paranın toplamı 1.84 trilyon dolar oldu. Türkiye ise GSYİH'sının yüzde 20'sine varan bir büyüklükte teşvik açıkladı. 200 milyar lirayı bulan yardım tutarı içinde şu ana kadar 4.4 milyon aileye bin liralık nakit desteği, kamu bankaları üzerinden sağlanan ucuz krediler bulunuyor. Rusya'da da 38.6 milyar dolarlık bir mâli destek sağlandı.Avrupa'da, Fransa ve İspanya 300 ve 100 milyar dolarlık paket açıklarken, ABD'de bu rakam 2.3 trilyon dolara kadar çıktı. Bu yüksek tutardaki paketlerin gelecekte tehlikeli sonuçları olacağı da belirtiliyor. Çünkü, özellikle ABD gibi ülkeler borçluluk oranlarında yüksek bir orana sahip. Dünya genelinde teşvikler doğrudan nakit yardım, işletmelere kredi ve işçiler için ücret desteği olarak üç ana kategoride veriliyor.ÇİN'DEKİ teşvik paketlerinin ise dünyayla karşılaştırınca düşük olduğu görülüyor. 424 milyar dolarlık paket Çin ekonomisinin sadece % 3'ü büyüklüğünde. Japonya GSYH'sinin % 20'si, Hong Kong ise % 10'u oranında paket açıkladı.