Google çeviri nasıl kullanılır? Dilden dile tercüme için Google translate çeviri kullanımı

Google çeviri uygulamasını bilgisayarınızdan, Android ve IOS işletim sistemine sahip cihazlarınızdan kullanabilirsiniz. Anroid işletim sistemine sahip olan cihazlarda 'Tap to Translate' özelliği kullanılmaktadır. Bu özellik sayesinde ekranın sağ üst köşesindeki Google Çeviri simgesi sayesinde uygulamadan çıkış yapmanıza gerek kalmadan da çeviri yapabilirsiniz. Google translate uygulaması 2006 tarihinden bu yana kullanılmaktadır. İlk olarak İngilizce- Arapça dilleri arasında çeviri yaparak başlayan bu hizmet günümüzde 100'den fazla dilin çevirisini yapabilmektedir. Yaklaşık 20 milyar kelime içeriğine sahip olan 'Google tercüme' sayesinde dünyanın birçok yerinde milyonlarca insanın farklı dillerde çeviri yapmasına olanak sağlanmaktadır. Birleşmiş Milletler belgeleri üzerinde eğitilmiş olan bir yazılım kullanarak bu çeviriler gerçekleştiriliyor. Milyonlarca insanın çeviri ihtiyaçlarını karşılayan Google translate'e Türkçe çevirinin eklenmesi ise 1 Şubat 2009 tarihinde gerçekleşmiştir.

Google translate ne işe yarar?

İlk olarak sadece belirli kelime kalıplarını ve tamlamaları çeviren bu platform 2016 yılından bu yana 5000 kelime üst limitli olarak yaklaşık 100 farklı dildeki metinleri saniyeler içerisinde dilediğiniz dile çevirebiliyor. Bu yüzden dünyanın her noktasında Google translate kullanıcıları bulunmaktadır.

Araştırma yaparken ana dilinizdeki kaynaklar yeterli gelmediğinde yabancı dildeki kaynakları da inceleyebilirsiniz. Dilini hiç bilmediğiniz metinlerin çevirisini bu platform sayesinde oldukça kısa sürede yapmanız mümkündür.

Ayrıca yeni dil bir öğrenmeye çalışan milyonlarca insan bilmediği kelime kalıplarını, cümleleri ve yapıları bu çeviri uygulaması sayesinde araştırıp öğrenebiliyor ve bilgiye çok kısa sürede ulaşabiliyor.

Farklı diller biliyor olmanın günümüzdeki katkısı ve önemi giderek artmaktadır. Bu yüzden okullarda öğrencilere artık en az iki dil içeren ders programları oluşturuluyor.

Öğrencilere verilen ödevlerde zorlandıkları noktada 'Google çeviri Türkçe' özelliği sayesinde işleri kolaylaştırılmış oluyor.

Görme veya işitme engelli vatandaşların da hayatlarını kolaylaştıran uygulama sadece yazı üzerinden değil aynı zamanda kamera ile çeviri, resim ile çeviri, ikili konuşma ile çeviri gibi hizmetler de sunmaktadır.

Resim ya da kamera ile çeviri nasıl yapılır?

Google çeviri eklenti özelliklerinden biri olan görsel kullanarak çeviri oldukça yaygındır. Uygulama ile Android veya IOS işletim sistemli cihazınızdaki görselleri yazıya çevirebilirsiniz. Ayrıca son yıllarda sıklıkla kullanılan bir yöntem olan kamera kullanarak çeviri yapmak da mümkündür. Örneğin çevirmek istediğiniz metnin fotoğrafını çekmek suretiyle çevirinizi yapabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise, kameranızı açtıktan sonra ekranın sol alt kısmındaki 'galeri' simgesine tıklayarak çevirisini yapmak istediğiniz görseli seçebilirsiniz.

Google Tap to Translate kullanımı

Android işletim sistemli cihazlarınızda Google Tap to Translate eklentisini aktif hale getirerek çeviri işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Bunun için 'Google Çeviri' uygulamasını açın ve ekranın sol üst kısmındaki menü sekmesine tıklayın. Açılan sayfadaki 'Ayarlar' sekmesine tıklayın ve Tap to Translate sekmesine dokunun. Burada size sunulan seçeneklerden biri olan 'etkinleştir' seçeneğine dokunun ve sistemi aktif hale getirin. Bu sayede kullandığınız herhangi bir uygulama içerisinde ya da web sayfasında dilediğiniz metni seçip kopyalamak suretiyle 'çeviri' simgesine kolaylıkla erişim sağlamış olacaksınız.

Google Çeviri nasıl kullanılır?

Google çeviri için, Google'ın arama motoruna Google Çeviri veya Google Translate yazarak ulaşmanız mümkündür.

https://translate.google.com/

Yukarıdaki linke tıklayarak direkt olarak Google Translate bağlantısına ulaşabilirsiniz. Açılan ekranda, çevirisini yapmak istediğiniz metni yazmanız için bir boş kutucuk bulunmaktadır. Buraya çevirisini yapacağınız metni klavyenizi kullanarak yazabileceğiniz gibi, metni almak istediğiniz siteden kopyalayıp yapıştırmanız da mümkündür. Google otomatik olarak yazdığınız dili algılama özelliğine de sahiptir ancak dilerseniz çevirisini yapacağınız metnin dilini sol üstteki 'Dili Algıla' yazısına tıklayarak 100 farklı dil arasından kendiniz de seçebilirsiniz.

Sağ üst kısımda çevirisini yaptığınız metnin hangi dile çevrilmesini istediğinize göre değişiklik yapabileceğiniz bir kısım bulunmaktadır. 'Tercüme Google' ile en çok yapılan işlemlerden biri de Türkçeden İngilizceye yapılan çevirilerdir. Sayfada otomatik olarak 'Türkçe' çeviri yapılmaktadır ancak bu 'Türkçe' yazısına tıklayarak metninizi istediğiniz ile çevirebilirsiniz. Yani yalnızca Türkçe değil İngilizceden Almancaya veya İspanyolcadan Fransızcaya da çeviriler yapmanız mümkündür.

Çeviri kutucuğuna yazdığınız yazıların, hemen alt kısımdaki hoparlör simgesine tıklayarak telaffuz ediliş şeklini de inleyebilirsiniz. Böylelikle konuşurken cümle içinde kullanmakta zorlandığınız kelimelerin doğru telaffuzlarını da öğrenmiş olursunuz.