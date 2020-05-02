Turistler yeme-içme ve ulaştırmaya yaklaşık 2 milyar dolar harcadı

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerle yurt dışında ikamet eden vatandaşların bu yılın ilk çeyreğinde yeme-içme ve ulaştırma için yaptığı harcamaların tutarı 2 milyar dolara yaklaştı. Kişisel harcamaların 965 milyon 241 bin dolarlık kısmını "Türkiye içi ve uluslararası ulaştırma harcamaları" oluşturdu.

YEME-İÇME İÇİN HARCANAN TUTAR İSE 962 MİLYON 536 BİN DOLAR OLARAK HESAPLANDI

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların bu yılın ilk çeyreğinde yaptıkları yeme-içme ve ulaştırma harcamalarının tutarı yaklaşık 2 milyar dolar oldu.

Turistlerin kişisel harcamalarının 965 milyon 241 bin dolarlık kısmı "Türkiye içi ve uluslararası ulaştırma harcamaları"ndan meydana geldi. Bu kalemi 962 milyon 536 bin dolarla "yeme-içme" takip etti.

Böylece söz konusu kalemler için harcanan toplam rakam 1 milyar 927 milyon 777 bin dolar oldu.

- GİYECEK VE AYAKKABI İÇİN 575 MİLYON DOLAR HARCANDI

Türkiye'de "giyecek ve ayakkabı" için turistlerin harcağı tutar 574 milyon 630 bin dolar oldu. Bu kişiler 165 milyon 580 bin dolarlık hediyelik eşya, 10 milyon 966 bin dolarlık halı ve kilim satın aldı.

Bu dönemde turistler, konaklama için 486 milyon 420 bin dolar, sağlık için ise 187 milyon 955 bin dolar harcadı.

Diğer harcamalarının tutarı 133 milyon 841 bin dolar olan turistlerin marina hizmeti harcamaları ise 5 milyon 65 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre yabancı turistler ile yurt dışında ikamet eden vatandaşların 2019 ve 2020'nin birinci çeyreğinde yaptıkları harcamaların dağılımı şöyle:

Harcama Türü (bin dolar) 2019 2020 Toplam turizm geliri 4.629.679 4.101.206 1-Kişisel harcamalar 4.086.903 3.564.760 Yeme-içme 1.009.912 962.536 Konaklama 577.325 486.420 Sağlık 227.904 187.955 Ulaştırma (Türkiye içi) 307.111 286.118 Spor, eğitim, kültür 57.306 51.135 Tur hizmetleri 8.860 8.719 Uluslararası ulaştırma 772.526 679.123 Cep telefonu dolaşım harcamaları 13.816 12.673 Marina hizmet harcamaları 6.421 5.065 Diğer mal ve hizmetler 1.105.723 885.016 Giyecek ve ayakkabı 660.076 574.630 Hediyelik eşya 242.643 165.580 Halı, kilim vb. 16.502 10.966 Diğer harcamalar 186.503 133.841 2-Paket tur harcamaları 542.776 536.445

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