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Son Dakika Haberi: 6 ay geri ödemesiz Vakıfbank, Ziraat, Kredisi başvuru sonucu sorgulama ve başvuru şartları

Corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 pandemisinde uygulamaya sokulan 6 ay ödemesiz Bireysel kredisi ile ilgili peş peşe geliyor. Kamu bankalarından olan , Vakıfbank ve 'a birçok müşteri 10.000 TL'ye varan 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi için başvuruda bulundu. Başvurada bulunan vatandaşlar pandemi ihtiyaç kredisi başvrusu sonucu sorgulama işlemini araştırırken, yeni başvuru yapacak olanlar 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvursu nasıl yapılır sorusunun yanıtını araıyor. Peki, bankalar tarafından yapılan son açıklamalara göre temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları neler, kimler başvurabilir ve sonuçlar ne zaman açıklanıyo? KOVİD-19 pandemi nedeniyle alınan ekonomik tedbirler çerçevesinde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kamu bankaları ile doğrudan 36 ay vadeli, 0,49 faiz oranıyla 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunuluyor. İşte, 6 ay geri ödemesiz ve 10 bin TL'ye varan temel ihtiyaç kredisi ile ilgili son dakika haberleri ve başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 3.5.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 10:43 ABONE OL
Son Dakika Haberi: 6 ay geri ödemesiz Vakıfbank, Ziraat, Halkbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama ve başvuru şartları

, ve Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır? Tüm dünyada olduğu gibi KOVİD-19 salgını ile mücadele Türkiye'de de devam ediyor. Sağlık alanında corona virüsten fazla etkilenmeyen Türkiye, ekonomik alandaki etkileri azaltmak için de peş peşe yeni paketler ve uygulamalar açıkladı. Bunlar arasında 1000 TL sosyal yardım ödemesi, 10 bin TL'ye varan 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi yer alıyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi 3 kamu bankası tarafından açıklanan 6 ay geri ödemesiz ve 10.000 TL'ye kadar bireysel ihtiyaç kredisinde son durum ne? İhtiyacı olan ve bu krediden yararlanmak isteyenler, geri ödemesiz ertelemeli temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir ve kimler başvuru yapabilir sorularının yanıtını araştırıyor.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen, 10 bin TL'ye varan, 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları belli oldu. İhtiyaç kredisi aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar tarafından alınabilecek.

10 BİN TL BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SORGULAMA EKRANI

Haberimizdeki detaylar ile, 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL bireysel destek kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını ve tüm son dakika gelişmelerini öğrenebilirsiniz.

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Son Dakika Haberi: 6 ay geri ödemesiz Vakıfbank, Ziraat, Halkbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonucu sorgulama ve başvuru şartları
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