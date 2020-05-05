Son dakika | Berberler hazırlıklara başladı! İşte berber ve kuaförlerde uyulması gereken kurallar...

Son dakika haberi... İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz berber ve kuaförlerin yaptığı hazırlıklar ile ilgili AHaber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. İşte berber ve kuaförlerde uyulması zorunlu yeni corona virüsü kuralları...

Son dakika: İşte berber ve kuaförlerde uyulması zorunlu yeni corona virüsü kuralları... | Video

SOSYAL MESAFE KURALLARI KORUNACAK

Şükrü Akyüz, "11 Mayıs'ta açılış kararı verildi. Dün tüm sosyal medya yıkıldı. Randevular başladı. Yeni bir sürece giriyoruz. Randevu sistemi ile müşteri gelicek. Önce müşteri maske ile girecek. 3 koltuk varsa, birisi iptal olacak. Sosyal mesafe korunacak. Karşısında maske ve iş önlüğü olan bir berberle karşılacak. Her müşteri sonrası alet ve koltuklar dezenfekte edilecek. Tek kullanımlık havlular olacak." dedi.

SAKAL TRAŞI NASIL OLACAK?

Akyüz, "Sakal traşının ustura ile yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Direkt temas işlemi. Bu süreçte inanıyorum ki daha da fazla dikkat etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

HER KURALA UYULMASI LAZIM

Akyüz ayrıca, "Her kurala uyulması lazım. Halen salgın bitmiş değil. Bizim de bu konuda sağlıkçılara destek vermemiz lazım. Önce kendimiz uyacağız kurallara. Sonra müşteriden bekleyeceğiz. Kullanılacak ürünlerin fırsata çevirilmemesi açısından oda olarak bütün tedarikçilerin ellerindeki ürünlerin tanıtımı için tedarikçilere sosyal medyamızı açacağız." diye konuştu.