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Son Dakika Haberleri | Dolar bugün ne kadar? Dolar / TL fiyatları ne kadar oldu? 7 Mayıs manipülatif hareketlilik

Dün yaşanan kur saldırısı sonrası ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. merkezli finans kuruluşları tarafından dün akşam saatlerinde manipülatif TL satışı ile Türk lirasına kur saldırısı düzenlendi. Bu saldırı sonrası Dolar ne kadar yükselir, dolar kaç TL olur sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Aybar dolar kuru hareketliliğini aPara ekranlarında yorumladı. Peki, dolarda kur hareketliliği ne kadar devam eder ve dolar neden arttı? Haberimizde, güncel döviz kurları ve canlı dolar/TL fiyatları yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 7.5.2020 12:56 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Dolar bugün ne kadar? Dolar / TL fiyatları ne kadar oldu? 7 Mayıs manipülatif hareketlilik

Dolar fiyatlarında dün dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. ve döviz kurlarında hareketliliğe neden olan manipülatif TL satışına kısa süre içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından müdahale edildi. Bu hareketliliğin ardından vatandaşlar, dolar ne kadar oldu, dolar neden yükseli gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Peki, dolar fiyatları bugün ne kadar kaç TL ve dolar / euro ne kadar yükselişe devam eder? Haberimizde, dolar fiyatları ile ilgili detaylar yer almaktadır. Ayrıca dolar - döviz kuru hakkında uzman yorumlarına da haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

İşte, dolar fiyatlarındaki manipülatif hareketliliğin nedenini, bu dalgalanmanın ne kadar süreciği ile ilgili uzman yorumları ve canlı döviz kurları...

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Son Dakika Haberleri | Dolar bugün ne kadar? Dolar / TL fiyatları ne kadar oldu? 7 Mayıs manipülatif hareketlilik
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