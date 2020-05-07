Son Dakika Haberleri | Dolar bugün ne kadar? Dolar / TL fiyatları ne kadar oldu? 7 Mayıs manipülatif hareketlilik

Dolar fiyatlarında dün dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Dolar fiyatları ve döviz kurlarında hareketliliğe neden olan manipülatif TL satışına kısa süre içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından müdahale edildi. Bu hareketliliğin ardından vatandaşlar, dolar ne kadar oldu, dolar neden yükseli gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Peki, dolar fiyatları bugün ne kadar kaç TL ve dolar / euro ne kadar yükselişe devam eder? Haberimizde, dolar fiyatları ile ilgili detaylar yer almaktadır. Ayrıca dolar - döviz kuru hakkında uzman yorumlarına da haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

İşte, dolar fiyatlarındaki manipülatif hareketliliğin nedenini, bu dalgalanmanın ne kadar süreciği ile ilgili uzman yorumları ve canlı döviz kurları...