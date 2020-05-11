Emekli maaş ödemeleri ne zaman yapılacak? Emekli maaş ödemeleri bayramdan önce yatacak mı?

Türkiye'de milyonlarca emekli Ramazan Bayramı'ndan önce emekli maaşlarının yatıp yatmayacağı konusunu tartışıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın 24-25-26 Mayıs tarihlerine gelmesi ve öncesinde 19 Mayıs resmi tatilinin olması vatandaşların emekli bayram ödemeleri ne zaman yapılacak? sorusunu araştırmasına neden oluyor. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi. Peki, Emekli maaş ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? İşte detaylar…

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

SSK'lılar 15-20 Mayıs Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta Emekli Aylığı Alacak.