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maaş ödemeleri ne zaman yapılacak? bayramdan önce yatacak mı?

Mübarek Ramazan Bayramı için geri sayımın başladığı şu günlerde milyonlarca vatandaşın aklına maaşlarının ödeneceği tarih takıldı. Bilindiği üzere emekli aylık ödemeleri 15-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl Ramazan Bayramı’nın 24-25-26 Mayıs tarihlerine gelmesi ve öncesinde 19 Mayıs resmi tatilinin olması vatandaşların emekli bayram ödemeleri ne zaman yapılacak? sorusunu araştırmasına neden oluyor. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan açıklama geldi. Peki, bayramdan önce yatacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.5.2020 12:00 ABONE OL
Emekli maaş ödemeleri ne zaman yapılacak? Emekli maaş ödemeleri bayramdan önce yatacak mı?

Türkiye'de milyonlarca emekli Ramazan Bayramı'ndan önce emekli maaşlarının yatıp yatmayacağı konusunu tartışıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın 24-25-26 Mayıs tarihlerine gelmesi ve öncesinde 19 Mayıs resmi tatilinin olması vatandaşların emekli bayram ödemeleri ne zaman yapılacak? sorusunu araştırmasına neden oluyor. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi. Peki, Emekli maaş ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? İşte detaylar…

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

SSK'lılar 15-20 Mayıs Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta Emekli Aylığı Alacak.

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Emekli maaş ödemeleri ne zaman yapılacak? Emekli maaş ödemeleri bayramdan önce yatacak mı?
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