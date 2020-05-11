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Sağlıkta sessiz bir devrim daha! o sistemle...

Bütün ülkeler harıl harıl laboratuvarlarda korona aşısı için çalışıyor. Her gün bilimadamlarından yeni bilgiler geliyor. Peki Kovid-19 aşısı bulunduğunda yaklaşık 8 milyar dünya insanına bozulmadan ulaştırılabilecek mi? Soğuk zincir koşullarında saklanmayan ve taşınmayan aşının sudan hiçbir farkı yok ve bağışıklığa hiçbir faydası bulunmuyor.

METİN CAN Ekonomi
Giriş Tarihi: 11.5.2020 15:45 Son Güncelleme: 11.5.2020 15:59 ABONE OL
Sağlıkta sessiz bir devrim daha! Türkiye o sistemle...

Türkiye bu konuda dünyanın lider ülkesi konumunda. Sağlık Bakanlığı tarafından son 6 yıldır "Aşı Takip Sistemi" uygulanıyor. Aşının uçtan uca izlendiği ve tamamen güvenilir bir bağışıklama programının oluşturulduğu sistem sayesinde Türkiye'deki hiçbir aşı özelliğini kaybetmeden hastalara ulaşabiliyor. Tamamen yerli ve milli teknoloji ile geliştirilmiş dünyanın ilk aşı stok ve soğuk zincir izleme hizmetini veren Ankaref İnovasyon ve Teknoloji A.Ş.' nin Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Binici, "Kovid-19 aşısının bulunması ile aşının dünya insanına güvenli bir şekilde ulaştırılmasında Türkiye' nin saha ve süreç tecrübesi ön plana çıkacak, bir çok konuda olduğu gibi aşı lojistiği konusunda da diğer ülkeler ile tecrübesini paylaşarak pandemi sürecinin sona ermesine katkı sağlayacaktır" dedi.

SAĞLIKTA TEKNOLOJİ SATACAĞIZ

ODTÜ Teknokent'teki Ankaref'e global pazarlardan şimdiden yoğun ilgi var. Binici, "Yakın zamanda bulunması beklenen aşının en önemli süreci lojistiği olacak. Bu kapsamda çok geniş bir tecrübemiz var. Bu teknolojimizi dünyaya da satacağız. Türkiye' nin milli ve yerli teknolojilerini hizmet ihracatına dönüştürmesinde saha ve süreç tecrübesi ön plana çıkmaktadır. Bugüne kadar vizyoner yaklaşımlar ve gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda sağlık alanında dünyaya teknoloji ve hizmet satan bir ülke konumuna gelinmesi özellikle pandemi sürecinden itibaren ortaya çıkmıştır ki çok uzak değildir" diye konuştu.

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