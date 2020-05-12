Dijital rekoru: 5 trilyon dolara yaklaştı

2023'e kadar pazarın 6.7 trilyon dolar değerine ulaşması bekleniyor. Cep telefonunda kartlı ödemeyi sağlayan mobil POS ödemelerinin ise 2.1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. 2017'de, küresel dijital ödeme sektörü 3.1 trilyon dolardan üç yılda yüzde 50'den fazla artarak 2020'de 4.7 trilyon dolara ulaştı. İstatistikler, tüm dijital ödeme endüstrisinin 2023 yılına kadar cirosal bazda yüzde 12 büyümeye devam edeceğini gösteriyor.

10 İŞLEMDEN SEKİZİ TEMASSIZ

Mastercard verilerine göre temassız ödemeler de oldukça hızlı arttı. Her 10 kişiden sekizi temassız ödeme yaptı. Mastercard tarafından 19 ülkede 17 bini aşkın kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, şubat, mart döneminde her 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ederken, bu dönemde süpermarket kasalarında gerçekleştirilen temassız işlemler, tüm kartlı ödemelere göre iki kat daha fazla arttı. Araştırmaya katılanların yüzde 46'sı temassız özellikli kartlarını cüzdanlarının en üstüne taşıdığını belirtirken, 35 yaş altında bu oran yüzde 52'lere kadar çıkıyor. Mastercard verilerine göre, temassız ödemeler 2020 yılının ilk çeyreğinde küresel bazda yüzde 40 oranında artış gösterdi. Temassız alışverişlerin yüzde 80'ini 25 dolar (yaklaşık 175 TL) altındaki işlemler oluşturuyor. Türkiye'de ise temassız ödemelerde 250 TL'ye kadarlık alışverişler şifresiz bir şekilde hızlıca tamamlanabiliyor.

E-TİCARET 3.7 TRİLYON DOLAR

Elektronik ticaret, 2020 yılında 3.7 trilyon dolar işlem değerine ulaştı. Statista rakamlarına göre bu rakamın 2023'te 4.5 trilyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca mobil POS ödemelerinde de önemli bir artışa tanıklık ediyoruz. 2017 yılında dijital ödeme pazarının bu segmenti 368.6 milyar dolar olurken, o günden bu yana, mobil ödemeler yüzde 175'ten fazla arttı ve 2020'de 1 trilyon dolar değerine ulaştı. Mobil ödemelerin 2023 yılına kadar 2.1 trilyon dolar değerinde bir ekonomik büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Son birkaç yılda, mobil POS ödemelerinin ortalama işlem değerinde, 2017'de 447 dolardan 2020'de 791 dolara yükseliş yaşandı. 2023'ün sonunda, bu miktarın yaklaşık bin 290 dolara sıçraması bekleniyor.