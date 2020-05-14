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Bakan Albayrak'tan 'Çiftçiler Günü' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , dolayısıyla bulunduğu paylaşımda, "El ele bu ülkenin bereketine katkı sağlayacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 14.5.2020 17:33 Son Güncelleme: 14.5.2020 17:39 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan 'Çiftçiler Günü' mesajı

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, paylaşımda "Emeğini toprakla yoğuran çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarım. Yalnızca salgın günlerinde değil, her zaman üretiminize kalkan olacak, el ele bu ülkenin bereketine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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Bakan Albayrak'tan 'Çiftçiler Günü' mesajı
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