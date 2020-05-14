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Bakan Albayrak'tan "" paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı , 'nü kutladı.

Giriş Tarihi: 14.5.2020 19:32 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan Dünya Çiftçiler Günü paylaşımı

Bakan Albayrak, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Emeğini toprakla yoğuran çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarım. Yalnızca salgın günlerinde değil, her zaman üretiminize kalkan olacak, el ele bu ülkenin bereketine katkı sağlayacağız."

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Bakan Albayrak'tan "Dünya Çiftçiler Günü" paylaşımı
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