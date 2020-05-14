Son dakika haberi: Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara ve bazı tütün ürünlerinin asgari maktu özel tüketim vergisi tutarları yükseltilerek ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu artışla birlikte sigara fiyatları zamlandı. Bir paket sigaradan alınan vergi miktarının artırılmasının ardından sigara fiyatları ne kadar oldu? Özellikle Marlboro, Kent D Range, Parliament gibi sık tüketilen sigaraların zamlı fiyatları merak edilirken sigara zammını etkileyen vergi artışının ardından firmaların da fiyatlar değişiklik yapması bekleniyor. İşte 14 Mayıs sigara zam geldi mi sorusunun cevabına yönelik son dakika haberi…

SİGARA ZAMMI KARARI RESMİ GAZETE'TE

Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu.

Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0, 4539 lira olarak korundu.

Sigara zammı öncesi güncel sigara fiyatları şu şekildeydi;

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro: 18 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Parliament: 18,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL