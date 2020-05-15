Bilişimde 150 bin personel istihdam edilecek

Türkiye'nin önde gelen insan kaynakları danışmanlık şirketlerinden DataExpert'in Genel Müdürü Hasan Altunkaya'ya göre, dijital dönüşüm önümüzdeki yıllarda tüm firmalar için kilit rol oynayacak. Altunkaya, bu beklenmedik ortamın ön plana çıkarttığı sektörleri ve meslekleri değerlendirirken, kısa vadede sağlık, bilim ve teknolojinin yoğun ilgi göreceğini vurguladı. 2021 yılında veri tabanı uzmanı, bilgi teknolojileri güvenliği, veri ve bilgi yönetimi, iş zekası uzmanı, dijital pazarlama gibi alanlarda 150 bin yeni istihdam sağlanacağı belirtiliyor.