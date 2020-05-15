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Başkanı Demir, ilk yerli cihazını inceledi

Cumhurbaşkanlığı Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ve Bilkent Üniversitesi Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi (UMRAM) tarafından prototipi geliştirilen ilk yerli cihazını inceledi. Demir, "ASELSAN bu MR cihazının yanında suni solunum cihazı, kalp-akciğer pompası, mobil X-Ray cihazı ve taşınabilir defibrilatör üzerinde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 15.5.2020 15:43 ABONE OL
Savunma Sanayii Başkanı Demir, ilk yerli MR cihazını inceledi

Cumhurbaşkanlığı Başkanı İsmail Demir, beraberinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ile Bilkent UMRAM'ı ziyaret etti. Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar'ın da bulunduğu ziyarette, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Demir, ASELSAN ve Bilkent UMRAM'ın birlikte ilk prototipini geliştirdiği yerli cihazını inceledi.

Demir, savunma sanayiinde geliştirilen teknolojilerin çoklu kullanımı açısından çeşitli projelerin devam ettiğini belirterek, "Bugünlerde gündem olan pandemi ile beraber sağlık sektöründeki çalışmalar öne çıkmış durumda. Bunun ilk örneği de solunum cihazının gündeme gelmesi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da öncülüğüyle yapılan girişimle, bir KOBİ şirketimizle iki büyük savunma sanayii şirketimiz bir araya gelerek bir solunum cihazı ürettiler ve bunun başarısı şu anda görülüyor. Ama çalışmalar sadece bundan ibaret değil" dedi.

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Savunma Sanayii Başkanı Demir, ilk yerli MR cihazını inceledi
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