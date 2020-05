Son dakika haberi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatlarında sürpriz...

Her toplumun kendine has özellikleri vardır, toplumsal değerler ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemli ve değerlidir. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını hakkındaki son dakika bilgilerini özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz. Bayramın ikinci günü altın fiyatları ne kadar oldu? Altın, her zaman en temel yatırım aracı olarak dikkat çeker. Dolar ve eurodan çok daha fazla tercih edilen altın aynı zamanda evlerde de biriktirilir.

SON DAKİKA - 25 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?,

Son dönemde özellikle çeyrek altın fiyatlarında yaşanan artışın ardından vatandaşların yeni gözdesi gram altın oldu. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekide; bugün 377,28 TL'den alınırken 377,41 TL'den satılıyor.