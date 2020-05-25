Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatlarında sürpriz...

haberi: Güncel ne kadar oldu? 25 Mayıs gram ve fiyatlarında sürpriz...

Son dönemde ilgiyle takip edilen hakkında bilgileri geliyor. Özellikle birkaç aydır yatırımcısına büyük oranda kazandıran altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Mayıs gram ve fiyatları konusunda son bilgiler, ayrıntılı gelişmeler ve anlık tablolar her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'de olacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs önlemleri nedeniyle piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı uzun süredir kapalı. Yaz aylarında yapılması planlanan düğünler de ertelenmişti, normalleşme adımları sonrasında yavaş yavaş düğün tarihleri de belli olmaya başladı bu durum da altın fiyatlarına olan ilgiyi artttırdı.

Giriş Tarihi: 25.5.2020 09:21 ABONE OL
Son dakika haberi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatlarında sürpriz...

Her toplumun kendine has özellikleri vardır, toplumsal değerler ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemli ve değerlidir. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını hakkındaki bilgilerini özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz. Bayramın ikinci günü ne kadar oldu? Altın, her zaman en temel yatırım aracı olarak dikkat çeker. Dolar ve eurodan çok daha fazla tercih edilen altın aynı zamanda evlerde de biriktirilir.

SON DAKİKA - 25 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?,

Son dönemde özellikle fiyatlarında yaşanan artışın ardından vatandaşların yeni gözdesi oldu. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekide; bugün 377,28 TL'den alınırken 377,41 TL'den satılıyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatlarında sürpriz...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA