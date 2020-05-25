THY yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere serbest olacak? Yurt dışı uçuş yasağı kalkacak ülkeler hangileri?

Türk Hava Yolları tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre corona virüs nedeniyle iptal edilen uçuşlar 4 Haziran'da açılacak. THY'nin yurt içi uçuşları 4 Haziran'da başlayacak, yurt dışı uçuşları ise 10 Haziran'da başlayacak. THY yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere serbest olacak? THY tarafından yapılan planlamaya göre 19 ülkeye 23 noktada uçuşlar düzenlenecek. Japonya, Almanya, Hollanda, Belçika, Beyaz Rusya, Afganistan uçuşların başlayacağı şehirler arasında yer alıyor.

İŞTE THY YURT DIŞI UÇUŞ YASAĞI KALKACAK ÜLKELER!

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre, Haziran ayında tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünen THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak gerçekleştirmeye başlayacak. Yasağın ardından ilk etapta uçuşların yüzde 60'nın icra edileceği planlanıyor.

Üç aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre, Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Bu noktalar Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferlerini icra etmeyi planlıyor.

