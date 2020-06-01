Son Dakika: Dolar kuru bugün ne kadar? Güncel, canlı 1 Haziran Dolar ve Euro fiyatları burada!

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde en hareketli zamanlarını yaşayan dolar en son dün akşam saatlerin 6.81 civarında seyrediyordu. Anlık fiyatı merak edilen dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? İşte, 1 Haziran Pazartesi tarihli canlı döviz kurları ve dolar - euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR (1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ)

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili anlık gelişmelere ve son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları takip edebilirsiniz…