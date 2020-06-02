SON DAKİKA: Taşıt ve konut kredisi faiz oranları düştü! 0,64 ve 0.49 Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut ve taşıt kredisi başvuru şartları neler, kredi hesaplama nasıl yapılır?

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranlı kredi paketi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından resmen açıklandı. Beyaz eşyadan konuta, taşıttan tatile kadar son derece kapsamlı bir şekilde hazırlanan bu kredi paketi, koronavirüs salgını ve sonrasında vatandaşların derdine adeta derman olacak. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank aracılığı ile vatandaşlara sağlanacak olan bu krediler, daha şimdiden vatandaşlar tarafından da yoğun bir ilgi gördü. Özellikle, taşıt ve konut alacaklar yurttaşlar, başvuru şartları ve başvuru işlemleri hakkında bilgi edinmeye başladı.

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TAŞIT VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ!

Kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından taşıt ve konut kredisi örnek ödeme tablosu yayımlanırken kredi başvuru şartları da kamuoyuna duyuruldu. Böylelikle, 'Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası konut ve taşıt kredisi başvuru şartları neler?' sorusu da yanıt buldu.

TAŞIT VE KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? GÜNCEL FAİZ ORANLARI 2 HAZİRAN

Haberimizin detaylarından, açıklanan yeni destek paketi kapsamında, taşıt ve konut kredisi hakkında bilgi edinebilir; 2 Haziran Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank güncel kredi faiz oranlarını görüntüleyerek başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.