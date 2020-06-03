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belli oldu mu? Haziran 2020 kira zammı ne kadar, kaç TL?

belli oldu mu, ne kadar olacak sorularının yanıtları, enflasyon rakamlarının açıklanması ile belli oldu. Haziran ayı itibarı ile kira sözleşmesi yenileyecek olan vatandaşlar, kira zammının ne kadar, kaç TL olacağını merak ediyordu. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber kira zammı miktarı da netlik kazandı. Peki, 2020 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? Haziran kira zammı ne kadar, kaç TL? İşte, enflasyon rakamları ve merak edilenler...

Giriş Tarihi: 3.6.2020 12:11 ABONE OL
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu? Haziran 2020 kira zammı ne kadar, kaç TL?

Ev sahibi ve kiracıların yanıtını merak ettiği 'Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu?' sorusunun yanıtı netlik kazandı. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber 2020 Haziran ayı kira zammı artış oranı da belli oldu. Haziran ayı içerisinde kira sözleşmesi yenileyecek olan vatandaşlar, zamlı kira bedeli ile sözleşmelerini yenileyecek. Peki, 2020 Haziran kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, enflasyon rakamları ve Haziran ayı kira artış oranı...

2020 HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

2020 yılı Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Mayıs ayı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre bu ay kira artış oranı yüzde 12,10 oldu.

Böylece Haziran ayında kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12,10 olacak.

HAZİRAN AYI ZAMLI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 12.10

Zam bedeli: 121 lira

Zamlı kira bedeli: 1.121 lira

piyasalar
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Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu? Haziran 2020 kira zammı ne kadar, kaç TL?
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