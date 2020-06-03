Taşıt kredisi hakkında son dakika gelişmesi! Yerli üretim yapan otomobiller listesi, hangi otomobiller düşük faizli taşıt kredisinden yararlanacak?

Sıfır otomobil ve ikinci el taşıtlarda gerçekleşen kredi destek müjdesiyle birlikte piyasa anında canlandı, otomobil satan sitelere girenlerin sayısı yüzde 30 yükseldi. Burada sıfır araba alırken dikkat edilmesi gereken nokta, aracın Türkiye'de üretilmiş olması. Örnek vermek gerekirse; FIAT grubunda EGEA; Türkiye'de üretiliyor ve kredi kapsamında fakat yine FIAT'ın S500 modeli yerli üretim değil o nedenle kredi paketi içerisinde yer alamıyor. Son dakika bilgisine göre Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'ın yanı sıra Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da kampanyaya dahil oldu.

İşte Türkiye'de yerli üretim yapan otomobil modelleri...