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Taşıt kredisi hakkında gelişmesi! listesi, hangi otomobiller düşük faizli taşıt kredisinden yararlanacak?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren taşıt kredisi hakkında detayları da geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan kredi destek paketinde, hem sıfır otomobiler için hem de ikinci el otomobiller için kredi desteği sağlanacak. Sıfır otomobillerde 6 ay geri ödemesiz taşıt kredisi %0.49 ile %0.69 faiz oranıyla kullandırılacak, ikinci el otomobillerde ise aracın 7 yaşını geçmemesi gerekiyor. İkinci el araçlarda faiz oranının %0.82 olacağı ifade ediliyor. Peki yerli otomobil üretim yapan markalar hangileri? Hangi otomobiller düşük faizli taşıt kredisinden yararlanacak?

Giriş Tarihi: 3.6.2020 13:53 Son Güncelleme: 3.6.2020 13:56 ABONE OL
Taşıt kredisi hakkında son dakika gelişmesi! Yerli üretim yapan otomobiller listesi, hangi otomobiller düşük faizli taşıt kredisinden yararlanacak?

Sıfır otomobil ve ikinci el taşıtlarda gerçekleşen kredi destek müjdesiyle birlikte piyasa anında canlandı, otomobil satan sitelere girenlerin sayısı yüzde 30 yükseldi. Burada sıfır araba alırken dikkat edilmesi gereken nokta, aracın Türkiye'de üretilmiş olması. Örnek vermek gerekirse; FIAT grubunda EGEA; Türkiye'de üretiliyor ve kredi kapsamında fakat yine FIAT'ın S500 modeli yerli üretim değil o nedenle kredi paketi içerisinde yer alamıyor. bilgisine göre Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'ın yanı sıra Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da kampanyaya dahil oldu.

İşte Türkiye'de yerli üretim yapan otomobil modelleri...

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Taşıt kredisi hakkında son dakika gelişmesi! Yerli üretim yapan otomobiller listesi, hangi otomobiller düşük faizli taşıt kredisinden yararlanacak?
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