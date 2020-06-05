12 ay ödemesiz ev alma zamanı

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş için konut sektörüne yönelik dev bir adım attı. Konut piyasasına doping etkisi yapacak paket kapsamında birinci el, sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkânı sunuluyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de krediye konu olacak konutlar için 750 bin lira, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin liraya kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak ve peşinat oranı uygulanacak. Sıfır, birinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman sağlanacak. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faiz oranı ile finansman imkânı sunulacak.Konut kredisi başvuruları dört kamu bankasının şubelerine yapılabilecek. Örnek ödeme tablolarına göre 180 ay vadeli 100 bin liralık kredide 12 ay geri ödemesiz dönem tercih edildiğinde toplam 171 bin 184 lira geri ödenecek. Eşit taksit tercih edilirse geri ödeme 168 bin 709 lira olacak. İkinci el konut için de 100 bin liralık kredide 12 ay ödemesiz dönemde 183 bin 925 lira, eşit taksitli kredide ise 181 bin 285 lira ödenecek.KONUT kredi paketi kapsamında sıfır konutlar için uygulanacak aylık yüzde 0.64 faiz oranı, bir dönüm noktasına işaret ediyor. Mayıs 2013'te konut kredi faiz oranlarında görülen yüzde 0,69'un da altına inen bu oran, tarihin en düşük konut kredi faizi olarak kayıtlara geçecek. Konut kredisi başvuruları kamu bankaları şubelerine yapılabilecek. İnşaat firmaları, kamu bankaları öncülüğünde başlatılan indirim hamlesine özel bankaların da destek vermesiyle, konut satışlarının canlanacağını ve yılın ikinci yarısında ekonomik aktivite de önemli iyileşmelerin yaşanacağını söyledi.