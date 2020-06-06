Emlak Konut'tan ikinci hamle: %0.69

SABAH'ın duyurduğu tarihi konut kampanyasında Emlak Konut GYO bir hamle daha yaparak faizleri indirdi. Şirket, 180 ay vadeli yüzde 0.79 faiz oranıyla başlattığı kampanyada faizi yüzde 0.69'a çekti. Edinilen bilgilere göre, Emlak Konut faizleri kademeli olarak düşürerek, 1 milyon liralık daire için yüzde 0.69, 1 milyon ila 2 milyon liralık daire için yüzde 0.74, 2 milyon lira ve üstü konutlar için ise yüzde 0.79 faiz oranı uygulamaya başladı.Kampanya kapsamında ev alacak vatandaşın hem yüzü hem de cebi gülecek. Hesaplamalara göre, 500 bin liralık ev alan bir vatandaş kampanyanın ilk faiz oranı olan yüzde 0.79'u kullandığında 120 ayda aylık taksit ödemesi 5 bin 364 liraya, 180 ayda ise 4 bin 23 liraya geliyordu. Faiz oranı yüzde 0.69'a indirildiğinde 120 ay vadede aylık taksit 5 bin 141 liraya, 180 ayda ise 3 bin 776 liraya düşüyor. Böylece kampanya kapsamında 500 bin liralık bir ev için vatandaşın cebine 10 yıl vadede 21 bin 400 lira, 180 ayda ise 38 bin 500 lira girecek. Kampanya kapsamında daire fiyatının yüzde 80'i için kredi kullanılacak. Kalan yüzde 20'lik ödeme için ise yüzde 5 peşinat verilecek. Geri kalan yüzde 15'lik kısım da üçüncü yılda ödemeye başlanacak. Kampanyada yüzde 10 da indirim uygulanacak. Bugüne kadar birçok kampanya başlatarak elini taşın altına koyan Emlak Konut'un başlattığı hamleyle birlikte, vatandaşın ödeme güçlüğü çekmeden ev sahibi olması, durgunlaşan konut satışlarının canlanması ve diğer konut firmalarının da bu kampanyaya katılarak sektörü hareketlendirmesi bekleniyor. Kampanyaya dahil olan 26 konut projesinde yaklaşık 10 bin konut bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Niğde'de bulunan konutların fiyatları 400 bin liradan başlıyor.Başkent Emlak KonutlarıBüyükyalı İstanbulEvora DenizliGebze Emlak Konutları 3. EtapGöl Panorama EvleriİstmarinaKarat 34Koordinat ÇayyoluKöy ZekeriyaköyNiğde Emlak KonutlarıTemaşehir KonyaTual AdalarTual BahçekentAvangart İstanbulAvrupark HayatCer İstanbulDüşler VadisiEbruli IspartakuleEvora İzmirİdealist CaddeMerkez AnkaraNidapark İstinyeNidapark KüçükyalıSemt BahçekentValidebağ KonaklarıYeniköy Konakları İstanbul