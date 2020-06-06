Son Dakika Haberleri | Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 6 Haziran canlı çeyrek ve gram altın fiyatı

Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri de vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı ve altın alış ve satışı kayda değer bir oranda yükseldi. Bu sebeple de milyonlarca vatandaş altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun yanıtını araştırmakta. Hazırladığımız haberimizde, 6 Haziran 2020 tarihli güncel gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili bilgi edinebilir, aPara sayfamızdan canlı altın fiyatları ve değişimini takip yapabilirsiniz.

6 HAZİRAN 2020 ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altının gram fiyatı dün akşamı düşüş ile kapattı. Bugün sabah saatlerinden seyirde devam eden rakamların son değişimlerine buradan göz atabilirsiniz.

GRAM, CUMHURİYET, 22 AYAR BİLEZİK VE ÇEYREK ALTIN FİYATI

Yatırımcıların ve hediyelik olarak satın almak isteyenlerin en çok ilgi gösterdiği Özellikle gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatları güncel ve anlık rakamlar ile sabah.com.tr'de!

İşte güncel fiyatlar;