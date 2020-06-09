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: Düşük fiyatlar ihracatçısı ülkeleri baskılayacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , uzun vadeli düşük fiyatlarının petrol ihraç eden ülkelerin kredileri üzerindeki baskıyı artıracağını bildirdi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 9.6.2020 16:56 ABONE OL
Moody's: Düşük fiyatlar petrol ihracatçısı ülkeleri baskılayacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den yapılan açıklamada, düşük petrol fiyatlarının daha uzun süreli ve daha düşük seyri halinde petrol ihracı yapan ülkelerin mali ve dış ödemeler dengesinde ciddi bozulmaların görülmesinin beklendiği belirtildi.

PETROL FİYAT TAHMİNLERİ DÜŞTÜ

Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşunun mart ayındaki brent petrolün varil fiyatına ilişkin tahmininin 50-70 dolar seviyelerinde olduğu fakat son dönemdeki gelişmeler ışığında bu tahminin bu yıl için 35 dolara, gelecek yıl için ise 45 dolara çekildiği belirtildi.

"PETROL TALEBİNDEKİ DÜŞÜŞ TAHMİNLERİMİZİN ÖTESİNDE"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody's Kıdemli Analisti Alexander Perjessy ise "2020 yılında küresel ekonomide, bütün gelişmiş ekonomilerde şu anda daha derin bir resesyonun gerçekleşmesini bekliyoruz. Özellikle seyahatlerin azalmasıyla petrol talebindeki düşüş tahminlerimizin ötesinde." yorumunu yaptı.

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Moody's: Düşük fiyatlar petrol ihracatçısı ülkeleri baskılayacak
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