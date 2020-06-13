Üçüncü pist yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla inşa edilen üçüncü pistin yapım çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Pist, 14 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak" dedi. Söz konusu pistin hizmete açılmasıyla eş zamanlı iniş kalkış uygulamasının da İstanbul Havalimanı'nda başlayacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Üç piste eş zamanlı iniş ve kalkış" uygulamasının dünyada sayılı havalimanında olduğunu bildirdi.Karaismailoğlu, üçüncü pistin açılmasıyla İstanbul Havalimanı'nın da "üçlü paralel pist operasyonu" yapabilecek birkaç merkezden biri olacağını belirterek, başlangıçta üç pistin farklı kombinasyonlarda kullanılmasının planlandığını söyledi. Karaismailoğlu, "Trafik ağırlığına göre bazı pistler kalkış, bazı pistler iniş ya da iniş-kalkış amacıyla kullanılacak. Üçüncü pistin de açılmasıyla saatlik iniş kapasitesi yüzde 50'nin üzerinde artacak ve havalimanında taksi süresi de yarıya inecek" dedi.LUFTHANSA Group Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, "Temmuz itibarıyla Lufthansa ve SWISS Frankfurt, Münih ve Zürih'ten Türkiye'ye olan uçuşlarını tekrar başlatıyor. Türkiye'ye Almanya ve İsviçre'den haftalık 28 uçuş yapılacak" dedi. Geçer, Türkiye uçuşlarını planlayabilmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.TARİFELİ seferlerine normalleşme dönemiyle birlikte yeniden başlayan THY, haziran ayında yapacağı uçuş planlarını açıkladı. İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlarda 40 ayrı şehire uçuş yapan THY, 19 Haziran itibarıyla ABD'de ve Uzakdoğu'da ise 7 ayrı noktaya uçuş başlatacak. THY'nin 19 Haziran'dan itibaren ABD'de Şikago ve Washington'a haftada 3, 24 Haziran'dan sonra Los Angeles'e 3, 22 Haziran itibarıyla ise Miami'ye haftada 3 uçuş yapılacağı belirtildi.Cevdet ÖZDEMİR / SABAH