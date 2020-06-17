Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'dan son dakika açıklaması

Covid-19 aşısı konusunda temel araştırmalarda önemli mesafe kateden, hayvan deneylerine başlayan Türkiye, klinik araştırmalar öncesinde kurulu altyapıyı daha etkin kullanmak için harekete geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hacettepe Üniversitesi'nin Sıhhiye yerleşkesindeki Türkiye'nin tek aşı enstitüsüne ziyaret gerçekleştirerek çalışmaları yerinde inceledi. Varank'a ziyaretinde Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal eşlik etti. Aynı zamanda Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olan Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, enstitüsünün çalışmalarıyla ilgili Bakan Varank'a bir sunum yaptı.

BAKAN VARANK'IN AÇIKLAMARINDAN SATIRBAŞLARI;

"İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de antikor testleri yapılacak.

"Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı, haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı. Sadece OSB'lerde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen daha güçlü seyrediyor."

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