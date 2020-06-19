Türkiye ile Çin yükselen iki ülke

TURKUVAZ Dergi Grubu ve China Today Dergisi önderliğinde Beijing'de "Pandemi Sonrası Çin ve Türkiye'nin Ortak Geleceği" forumu düzenlendi. Çağdaş Çin ve Dünya İlişkileri Araştırma Enstitüsü ile DEİK'in de katkı sağladığı forumda konuşan Çin Uluslararası Yayıncılık Grubu Başkanı Du Zhanyuan, son yıllarda Çin ve Türkiye arasında karşılıklı siyasi güvenin artırılması, stratejik iletişimin güçlendirilmesi, stratejik kenetlenmenin geliştirilmesinin yanı sıra G20 ile BRICS+ gibi çok taraflı çerçevede eşgüdüm ve işbirliğinin pekiştirildiğine dikkat çekti. Du, özellikle bu sene Çin- Türkiye işbirliği ilişkilerinin salgın sınavını geçerek daha sağlam ve derin bir seviyeye taşındığını dile getirdi.Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, salgının ticaret ile enerji sektörlerine birçok kısa ve uzun vadeli etkisi olacağının kaçınılmaz bir gerçek olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Çin'in 2005-2019 yılları arasında Türkiye'de yaptığı yatırımlara baktığımızda, enerjinin toplam yatırımlar içerisinde yaklaşık 10 milyar dolar ile yüzde 60'ı aşan bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Bu resim, bize enerjinin ve enerji yatırımlarının her iki ülke için yüksek önemini göstermektedir. Çin ile enerji alanındaki mevcut işbirliği kalemlerine nükleer enerjiyi de katmanın, her iki ülkenin faydasına olacağına inanıyorum. Nükleer alanda yapılacak işbirliğinin ülkelerimiz arasında güçlü, kalıcı ve sağlıklı bir iş birliğinin geliştirilmesine ve bunun sürdürülmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li de G20 üyeleri olan Çin ile Türkiye'nin yeni kalkınan ve gelişmekte olan önemli ve büyük iki ülke olduğuna, iki ülkenin 'Kuşak ve Yol' projesi kapsamında birbirinin doğal ortağı olduğuna işaret etti. Deng, 2019'da ikili ticaret hacminin 20 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 20 kat artarak 21 milyar 800 milyon dolara ulaştığının altını çizdi. Türkiye'nin Beijing Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ise "Türkiye-Çin ilişkilerinde artık bugünü değil, geleceği planlamalı, ikili ilişkilerimizi karşılıklı güven, saygı, ortak çıkar ve kazan-kazan temelinde ilerletmeyi sürdürmeliyiz" dedi.