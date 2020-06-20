Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve 20 Haziran canlı rakamlar: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Altın fiyatları üzerindeki iniş çıkışlar haftalardır büyük ve küçük ölçekli yatırımcının gündem maddeleri arasında yerini alırken haftanın son gününü Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 620,00 lira iken gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 381,90 liradan işlem gördü. Peki, Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar ile son dakika gelişmeleri…

20 HAZİRAN ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

İstanbul Kapalıçarşı'da 381,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe (Gr.) 381,90 liradan, 2 bin 515 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 536 liradan, 348 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352 liradan, 2 bin 458 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 478 liradan, bin 229 liradan alınan Yarım Ziynet bin 239 liradan ve 615 liradan alınan Çeyrek Ziynet 620 liradan satıldı ve haftayı bu şekilde kapattı. Altın fiyatları üzerindeki iniş çıkışlar ise oldukça merak ediliyor…