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yetiştirdi! Dört mevsim üretim yapılabiliyor...

'nin Pertek ilçesi Çakırbahçe köyünde, ziraat mühendisliği fakültesi öğrencisi Tuncay Anlaş, (21) kurduğu serada, üretimine başladı. Anlaş, okulların tatil olmasını fırsata çevirip 1 ayda tamamladığı serada, destek verilmesi halinde topraksız konusunda, bölgede öncü olmak istiyor.

DHA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 15:39 Son Güncelleme: 20.6.2020 15:50 ABONE OL
Topraksız sebze yetiştirdi! Dört mevsim üretim yapılabiliyor...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi 2'inci sınıf öğrencisi Tuncay Anlaş, kurduğu serada, topraksız sebze üretimine başladı

Topraksız sebze yetiştirdi! Dört mevsim üretim yapılabiliyor...

Tuncay Anlaş, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen arayı fırsat bilip, yaşadığı Tunceli'nin Pertek ilçesine Çakırbahçe köyüne döndü. Boş zamanlarında topraksız tarım çalışmaları yapan Anlaş, kardeşiyle birlikte kurduğu serada, sebze üretimine başladı.

Topraksız sebze yetiştirdi! Dört mevsim üretim yapılabiliyor...

Toprak kullanmadan boru içerisindeki suyla salatalık, çilek ve domates yetiştiren Anlaş, topraksız tarım konusunda öncü olmak istiyor.

Topraksız sebze yetiştirdi! Dört mevsim üretim yapılabiliyor...

'TATİLİ FIRSAT OLARAK GÖRDÜM'

Anlaş, "Köye döner dönmez ilk işim serayla uğraşmak oldu. Bu serayı bir aylık sürede tamamladım. Bölgemizde olmayan topraksız tarım üretimine öncülük yaparak, örnek olmak istedim.

Topraksız sebze yetiştirdi! Dört mevsim üretim yapılabiliyor...

16 metrekareyle işe başladık. Şu anda 180 kök civarında bir ekim alanımız var. Destek verilmesi halinde artırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl teşvik için başvuracağız. Sera alanını daha da büyütmek için proje hazırlayacağız" dedi.

Topraksız sebze yetiştirdi! Dört mevsim üretim yapılabiliyor...

'ÜRÜN DAHA ERKEN ÇIKIYOR'

Topraksız tarımın hem daha faydalı olduğunu hem de ürünün daha erken çıktığını belirten Anlaş, şunları kaydetti:

"Birim alana daha fazla bitki ekebiliyor, birim alandan daha fazla verim alabiliyoruz. Bunun yanı sıra yabancı otlarla mücadelemiz olmuyor. Tarım ilaçlarını daha az kullanıyoruz. Ürünlerin üzerinde tarımsal kalıntı olmuyor.

Topraksız sebze yetiştirdi! Dört mevsim üretim yapılabiliyor...

Çünkü bütün zararlı bakteriler topraktan geliyor. Bunu suyun içine aldığımız zaman bir hastalık oluşmuyor. Tarım ilacı kullanmıyoruz, böylece ürün daha da sağlıklı oluyor. Toprakta bitki için gerekli olan 16 element var. Biz bunu suyun içine katıyoruz.

Topraksız sebze yetiştirdi! Dört mevsim üretim yapılabiliyor...

Aynı şekilde suyun oksijen değerlerini de artırarak, topraksız şekilde tarım yapabiliyoruz. Şu anda seramızda çilek, domates ve salatalık ektik. Çileği aldıktan sonra onları söküp yerine salatalık ektik. Bu üretim şekliyle sebzede ürün alma süresi hem daha kısa sürede oluyor hem de tarım ilacı kullanılmadığı için ürünleri daha sağlıklı oluyor.

Topraksız sebze yetiştirdi! Dört mevsim üretim yapılabiliyor...

Sistemde elektrikli motor kullanıyoruz. Aynı suyu devirdaim yapıyoruz. Böylece su israfı da olmuyor. Suyun içinde topraktaki elementler belli oranda var. Suyla köklere veriliyor. Kökler sürekli suyun içinde kalıyor. Devirdaim yaptığı için de suyun içindeki oksijen seviyesi düşmüyor ve bu şekilde köklerde çürüme de meydana gelmiyor."

Topraksız sebze yetiştirdi! Dört mevsim üretim yapılabiliyor...

'4 MEVSİM ÜRETİM YAPILABİLİYOR'

Topraksız tarımda 4 mevsim üretim yapılabileceğini ve gençlerin tarım üretimine daha fazla katılması için teşvik edilmeleri gerektiğini dile getiren Anlaş, "Ülkedeki genç çiftçi oranı maalesef çok düşük.

Topraksız sebze yetiştirdi! Dört mevsim üretim yapılabiliyor...

Devlet destek verirse biz bu bölgede daha fazla üretim yapabiliriz. Gençleri bu işe katabiliriz. Burada bu sistemle kalkınmaya yardımcı olabiliriz. Genç nüfusumuz çok fazla ancak fazla bir iş yapmıyor" dedi.

Topraksız sebze yetiştirdi! Dört mevsim üretim yapılabiliyor...
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Topraksız sebze yetiştirdi! Dört mevsim üretim yapılabiliyor...
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