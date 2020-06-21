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ile ilgili haberleri: Gram ve 21 Haziran bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Yaklaşık iki haftadır inişli çıkışlı bir grafik sergileyen fiyatları, son günlerde yaşadığı yükseliş ile birlikte 383 lira bandına kadar çıkmış durumda. Aynı anda, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik de bir yükseliş içerisinde. Peki, 21 Haziran gram, yarım, cumhuriyet ve fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? İşte, uzman yorumları eşliğinde altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 21.6.2020 19:09 ABONE OL
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri: Gram ve çeyrek altın 21 Haziran bugün ne kadar?

son günlerde oldukça hareketli bir grafik çiziyor. Koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik olumsuzluklar dünya piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Salgının getirdiği etkiler ile birlikte altın, son yılların en yüksek rakamlarını görüyor. Özellikle, son iki aydır yüksek olan gram ve fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. fiyatı yükselişi yaşadığı anda çeyrek de yukarı yönlü bir ivme içerisinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 21 HAZİRAN

Durum böyle olunca da, 'gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Haziran sonuna doğru doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 21 Haziran 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri: Gram ve çeyrek altın 21 Haziran bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 2.557,00

Satış: 2.570,90

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.535,00

Satış: 2.573,00

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri: Gram ve çeyrek altın 21 Haziran bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

Alış: 1.245,90

Satış: 1.257,60

GRAM ALTIN

Alış: 383,71

Satış: 384,01

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri: Gram ve çeyrek altın 21 Haziran bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 624,90

Satış: 629,60

TAM ALTIN

Alış: 2.446,28

Satış: 2.493,78

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri: Gram ve çeyrek altın 21 Haziran bugün ne kadar?
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri: Gram ve çeyrek altın 21 Haziran bugün ne kadar?
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri: Gram ve çeyrek altın 21 Haziran bugün ne kadar?
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