Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri: Gram ve çeyrek altın 21 Haziran bugün ne kadar?

Altın fiyatları son günlerde oldukça hareketli bir grafik çiziyor. Koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik olumsuzluklar dünya piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Salgının getirdiği etkiler ile birlikte altın, son yılların en yüksek rakamlarını görüyor. Özellikle, son iki aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın fiyatı yükselişi yaşadığı anda çeyrek de yukarı yönlü bir ivme içerisinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 21 HAZİRAN

Durum böyle olunca da, 'gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Haziran sonuna doğru doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 21 Haziran 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz