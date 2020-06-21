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SON DAKİKA: bugün yükselişte! 21 Haziran gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri... İki haftadır iniş çıkışlı bir grafik içerisinde olan , haftanın son gününde de dalgalanma yaşıyor. Bu doğrultuda, gram altın fiyatı yaşadığı yükselişe paralel olarak 383 liraya kadar çıktı. Aynı anda, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik de bir yükseliş içerisinde. Peki, 21 Haziran gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? İşte, son dakika uzman yorumları eşliğinde 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün...

Giriş Tarihi: 21.6.2020 09:53 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün yükselişte! 21 Haziran gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri... , haftanın son gününde de hareketliliğini sürdürüyor. Altının gram fiyatı, hafta sonu yaşadığı yükselişin akabinde 383 lira seviyesinden işlem görüyor. Bilindiği gibi, koronavirüs salgını nedeni ile da son yılların zirvesine oturdu. Özellikle, son iki aydır yüksek olan gram ve fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın fiyatı yükselişi yaşadığı anda çeyrek de yukarı yönlü bir ivme içerisinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 21 HAZİRAN

Durum böyle olunca da, 'gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Haziran sonuna doğru doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 21 Haziran 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün yükselişte! 21 Haziran gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

  • Alış: 2.557,00
  • Satış: 2.570,90

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.535,00
  • Satış: 2.573,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün yükselişte! 21 Haziran gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.245,90
  • Satış: 1.257,60

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün yükselişte! 21 Haziran gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

  • Alış: 383,71
  • Satış: 384,01

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün yükselişte! 21 Haziran gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 624,90
  • Satış: 629,60

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.446,28
  • Satış: 2.493,78

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün yükselişte! 21 Haziran gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Korona virüs salgınında küresel ikinci bir dalga olacağı endişesi ve bunun küresel büyümeyi yeniden baskılayacağı kaygıları dolar endeksinde aşağı yönlü bir hareketin önüne geçiyor. Dolar gelişmekte olan para birimleri karşısında artan likiditeye rağmen güçlü duruşunu sürdürüyor. Yatırımcılar doların yönü konusunda araştırmalar yaparken A Para'da yatırımcılar için kritik açıklamalar geldi.

A Para yayına katılan Deniz Yatırım Yatırım Ürünleri Satış Bölümü Müdürü Musa Ufuk Özdoğan piyasaların seyrine dair açıklamalarda bulunurken, dolar konusunda gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

"DOLARDA DEĞERSİZLEŞME MEYDANA GELECEK"

Doların değerinin yavaş yavaş geri çekileceğini beklediğini bildiren uzman isim, "Önümüzdeki dönemde dolarda bir değersizleşme meydana gelecek" dedi.

Orta-uzun vade de tüm para birimleri ve emtialara karşı dolarda bir değer kaybı görmemiz mümkün görünüyor diyen Özdoğan, dolardaki değer kaybıyla beraber hem emtia tarafında hem borsalar tarafında yukarı yönlü hareketler görülebilir" dedi.

"HİSSE SENETLERİNDE CİDDİ BİR RALLİ OLABİLİR"

Dünyadaki artan dolar miktarına da değinen Özdoğan, dolar likiditesinin geri çekilme ihtimalinin çok zor olduğunu vurgulayarak, özellikle hisse senedi piyasalarında ciddi bir ralli olmasının muhtemel olduğunu savundu.

"ORTA-UZUN VADEDE ALTINDA YÜKSELİŞ OLABİLİR"

Altının onsu içinde değerlendirmelerde bulunan Özdoğan, orta-uzun vadede altında bir kazanç olabileceğini ifade etti. Uzman isim altında yukarı yönlü sert harekeleri yeni bir haber akışı gelmemesi durumda kısa vadede beklemediğini açıkladı.

"LİKİDİTE 2020 YILININ SONLARINDA ALTINA KAYABİLİR"

Bol likiditenin hisse senedi piyasalarına aktığının altını çizen uzman isim, likiditenin önce hisse senedi piyasalarına ardından burada oluşan doygunlukla beraber altın tarafına geçebileceğini ifade etti. Bu durumun da 2020 yılının sonlarında oluşmasının muhtemel olduğunu bildiren Özdoğan, "Altın fiyatlarına hareket getirebilir" dedi.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün yükselişte! 21 Haziran gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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