1.5 milyarlık proje

İstanbul'un en değerli arazileri arasında gösterilen Atatürk Havalimanı'na komşu Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisinin akıbeti belli oldu. Daha önce arazi iki defa gelir paylaşımı modeliyle ihaleye çıkarılmıştı. Ancak ihale, tekliflerin asgari bedelin altında kalması gerekçesiyle iptal edilmişti. Sektörün öncü firmalarının proje geliştirmek için takip ettiği araziye sahibi olan Emlak Konut GYO, proje yapmaya karar verdi. 'Emlak Konut Florya Evleri' adıyla hayata geçirilecek projede, 182 konut ile 60 villa yer alacak. Proje tamamlanınca değeri 1.5 milyar lirayı bulacak.Emlak Konut GYO'nun 'Hayallerini erteleme Türkiye' kampanyası kapsamında satışa sunulan Florya Evleri'ndeki konutların yarısı iki gün içinde satıldı. 46 bin metrekaresi ticaret ve konut, 7 bin metrekaresi özel eğitim tesisi alanı, 15 bin metrekaresi park olarak ayrıldı. 68 bin metrekarelik arsaya 53 bin metrekare inşaat yapılacak. Yatay mimarinin ön planda olduğu projede yükseklik kot farkına bağlı olarak 3 ve 4 kat olarak kademelendirilecek.2 Haziran'da başlattığı 'Hayallerini erteleme Türkiye' kampanyasıyla vatandaşın ertelediği talep harekete geçti. Gece 02.00'ye kadar konutun satıldığı satış ofislerinde her gün 250 kişiye hizmet veriliyor. Kampanyada 3 haftada 8 milyar lira değerindeki 5.900 bağımsız bölüm satıldı.Kampanyada Yeniköy Konakları, Tual Adalar, Göl Panaroma ve İdealist Cadde projelerindeki konutların tamamı satıldı. Şirket yoğun talep nedeniyle, Emlak Konut Florya Evleri, Esenler Emlak Konutları, Başakşehir Avrasya Konutları ve Temaşehir Konya projelerindeki konutları da kampanyaya dahil etti.Vatandaş, Emlak Konut yüklenicilerinin projelerinden bugün konut aldığında ödemeye 24 ay sonra başlayacak. Faiz indirimiyle birlikte hareketlenen konut sektörüne can suyu olacak kampanyada vatandaş alacağı konut fiyatının yüzde 80'i için kredi kullanacak. Kalan yüzde 20'lik ödeme için ise yüzde 5 peşinat verilecek. Geri kalan yüzde 15'lik kısım da üçüncü yılda ödemeye başlanacak. Faiz oranı ise 15 yıl vadede 1 milyon liraya kadar yüzde 0.69, 2 milyona liraya kadar yüzde 0.74, 2 milyon lira ve üstü için yüzde 0.79 olarak uygulanacak. Kampanya kapsamında yüzde 10 da indirim uygulanacak.