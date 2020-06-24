Ziraat’ten büyükbaş yetiştiricilerine destek

Hayvan yetiştiricilerine bir destek de Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, yurt içinde doğan dişi hayvanların mümkün olduğu kadar büyük kısmının hayatta ve üretimin içinde tutulmasını amaçladıklarını belirterek, "Kendi kaynaklarımızı bu şekilde koruyarak hayvan ithalatının sona erebileceğini, hatta ihracatçı konumuna geçebileceğimizi düşünüyoruz" dedi. Ziraat Bankası büyükbaş dişi hayvanların kesilmesini önlemek ve damızlık hayvan ithalatını azaltabilmek amacıyla geliştirdiği proje kapsamında Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) ve Aydın, Afyonkarahisar, Burdur ve Niğde İl Birlikleri ile iş ortaklıkları kurdu. Banka geliştirdiği modelle özellikle küçük ölçekli işletmelerde görülen ve buzağı ölümlerinde etken olan besleme ve bakım sorunu ile işletmelerin nakit ihtiyacının karşılanabilmesi için dişi hayvanların et üretimi amacıyla kestirilmesi sorununa çözüm sağlamayı amaçlıyor. Bu modelle ayrıca küçük ölçekli işletmelerin muhtelif nedenlerle bakamayacakları dişi hayvanlarını gerçek değerinden satılabilmesine ve bu hayvanların süt hayvancılığı yapan işletmelerde üretime devam etmelerine imkân sağlanması hedefleniyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen TDSYMB Genel Başkanı Kamil Özcan, üreticilerin piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmemesi için istikrarlı bir fiyat yapı kurulması amacıyla bu işbirliğinin yapıldığını belirtti. Özcan, şunları kaydetti: "İl birliklerimiz son yıllarda damızlık düve işletmesi yatırımlarına hız vererek ve kurdukları makine parkları ile yem bitkisi yetiştiriciliğine destek olarak sahada bu açığı bir nebze de olsa kapatmaya çalışıyordu. Şimdi Ziraat Bankası'nın verdiği destek ve güçle orta ve uzun vadeli yatırım ve planlamalar yapabilecek duruma gelindi. İşbirliğimizin hayvancılık sektörüne hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz."