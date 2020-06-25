Dolar fiyatları son dakika: Dolar ve Euro bugün 25 Haziran ne kadar?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşın gündeminde yer alıyor. Corona virüsü salgını dünya piyasaları üzerindeki etkisini sürdürürken anlık ve canlı dolar Euro fiyatları merak ediliyor. Yatırımını bu yönde yapmak isteyenler gün için haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başlayan dolar şu sıralar 6.85 civarında bulunurken, Euro ise 7.76 civarında seyrediyor. Peki, dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı ve anlık 25 Haziran dolar ve Euro fiyatları son durum bilgileri

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, 25 Haziran dolar/TL son durum görüntüleyebilirsiniz…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Dolar;

Alış fiyatı: 6,8514

Satış fiyatı: 6,8554

Euro;

Alış fiyatı: 7,6840

Satış fiyatı: 7,6967