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: Dolar ve Euro bugün 25 Haziran ne kadar?

ile ilgili haberleri yatırımlarını bu yönde gerçekleştirmek isteyen veya halihazırda gerçekleştirmiş olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs sebebiyle piyasalardaki dengesizlik döviz kurlarına yansıyor. Haftanın dördüncü işlem gününe yükseliş ile başlayan dolar, şu sıralar 6.85 civarında bulunuyor. Buna göre; Haberimizin içerisinden dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Haberimizin içerisinden 25 Haziran Dolar ve Euro fiyatlarını canlı ve son dakika olarak takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 25.6.2020 21:24 ABONE OL
Dolar fiyatları son dakika: Dolar ve Euro bugün 25 Haziran ne kadar?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşın gündeminde yer alıyor. Corona virüsü salgını dünya piyasaları üzerindeki etkisini sürdürürken anlık ve canlı dolar Euro fiyatları merak ediliyor. Yatırımını bu yönde yapmak isteyenler gün için haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başlayan dolar şu sıralar 6.85 civarında bulunurken, Euro ise 7.76 civarında seyrediyor. Peki, dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı ve anlık 25 Haziran dolar ve Euro fiyatları son durum bilgileri

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, 25 Haziran dolar/TL son durum görüntüleyebilirsiniz…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Dolar;

Alış fiyatı: 6,8514

Satış fiyatı: 6,8554

Euro;

Alış fiyatı: 7,6840

Satış fiyatı: 7,6967

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Dolar fiyatları son dakika: Dolar ve Euro bugün 25 Haziran ne kadar?
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