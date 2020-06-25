SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zam oranları

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HABER: ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zam oranları

Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili haberleri 12 milyonun üzerinde vatandaş tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Bu maaş artışlarında en önemli etken ise, son 6 ayda gerçekleşen enflasyon rakamları oluyor. Bu ayın başında enflasyon oranları belli olmuş ve bu oranlar emekli maaşı zam miktarına ilişkin ipuçları vermişti. Peki, emekli ve emekli memur maaşı zammı ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağkur emeklilerinin Enflasyon ve TÜFE tahminine göre alacakları emekli maaşı zam oranları…

Giriş Tarihi: 25.6.2020 07:49 Son Güncelleme: 25.6.2020 07:49 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zammı…

Türkiye'de 12 milyonunun üzerinde emekli maaşlara yapılacak zam miktarı ile ilgili gelişmelerini takip ediyor. Emekli maaşı artacağı için, hesaplanan ek ödemelerdeki %4 oranına göre ödenen para da yükselecek. İlk altı aylık enflasyon ve haziran ayı TÜFE tahminine göre emekli maaşı artış oranı %5,09 olacak. Peki SSK ve Bağkur emeklileri için maaş miktarı ne kadar artacak? İşte emekli maaşı zam miktarı ve enflasyon oranlarına ilişkin detaylar...

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI

Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. İlk 6 aylık enflasyon, Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran ayı TÜFE tahminine göre yüzde 5.09 olacak. Bu durumda maaşlar da yüzde 5.09 artacak. Bu, gelirlerde 90 ile 320 liraya varan artış getirecek.

SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zammı…

EN ÇOK 6 BİN 590 TL

Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 874 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya ulaşacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 590 liraya çıkacak.

SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zammı…
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zammı…
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zammı…
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zammı…
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zammı…
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zammı…
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zammı…
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zammı…
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zammı…
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zammı…
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zammı…
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zammı…
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zammı…
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zammı…
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zammı…
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zammı…
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SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zam oranları
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