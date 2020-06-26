Online kurban

Küçükbaş 9 büyükbaş 7 bin liradan başlayacak



Kurban Bayramı'na 40 günden az bir süre kalırken, kurbanlık fiyatları da belli olmaya başladı. Temmuzun ikinci haftasından itibaren hayvanlarını pazara indirmeye hazırlanan besiciler, canlı küçükbaş hayvanın kilogramını 25 TL'den canlı büyükbaşın ise 23 TL'den satışa sunacak. Bu fiyat, pazar kirası, hayvanın getirileceği mesafe ve kilometre gibi kriterler göz önüne alındığında bölgelere göre 1-2 TL aşağı ya da yukarı seyredecek. Bu durumda kurban edilmeye hazır olan bir küçükbaş hayvanın fiyatı ortalama 900 TL'den, büyükbaşın ise 7 bin TL'den başlayacak. Büyüklüğü ve kilogramına göre fiyatlar artış gösterecek.



1 TEMMUZ'DA AKTİF OLACAK

Koronavirüs önlemlerinin alınacağı pazaryerlerine alternatif formüller de bayram öncesi hayata geçirilecek. Bu kapsamda Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR), ilk kez internetten hayvan satışı yapacak. 1 Temmuz'da hayata geçirilecek online platformla tüketici direkt üreticiden kurbanını satın alabilecek. Noter huzurunda kesilecek olan kurbanlıklar için kurban sahiplerinden mesajla vekalet alınacak. Kesim işleminin tamamlanmasının ardından kurban kesen kişiye mesajla bilgi verilecek. Alınan kurbanlar arzu edilirse bağışlanacak ya da TÜKETBİR tarafından kesilip, 2-3 gün içinde donduruculu araçlarla, paket halinde eve gönderilecek. TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç, pandemi nedeniyle hayvan pazarları ve mezbahanelerde çok sıkı önlemlerin alındığını belirterek, "Ancak yine de bazı üretici ve tüketiciler bu pazarlara gitmek istemiyor. Biz de dijital platformda bir hayvan pazarı kurduk" dedi. Bu platforma dileyen üreticilerin dahil olabileceğini anlatan Tunç, "İsteyen hayvanını pazarlara indirecek isteyen de buradan satış yapabilecek. Vatandaş da buradan alabilecek" diye konuştu.



MALİYETİ DÜŞÜRÜYOR

Besicilerin pazara ulaşmak için yol ve pazaryeri kirası ödediğini anlatan Tunç, şöyle devam etti: "Bu da maliyetleri artırıyor. Bu sistemle Erzurum'daki üreticinin hayvanını İzmir'deki vatandaş alabilecek. Üretici nakliye maliyetlerinden kurtulacak. Bu hayvan fiyatlarına illa ki yansıyacak. Bunun üzerine çalışmalarımız sürüyor. Henüz fiyatları netleştirmedik ancak daha uygun olacağını öngörüyoruz."



BELEDİYELER KİRADA İNSAFLI OLMALI

Bazı besicilerin büyükşehirlerdeki hayvan pazarlarına da inmek için hazırlık yaptığını aktaran Tunç, "Hayvanların satış merkezlerine nakilleri, pazar kiraları büyük meblağlara ulaşıyor. Belediyeler ya da bu yerleri işleten taşeronlar biraz daha insaflı davranmalı. Çünkü bu durum fiyatların artmasına neden oluyor" dedi.



HACI ADAYLARI KURBANINI TÜRKİYE'DE KESECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 200 bin büyükbaş, 3 milyon 500 bin küçükbaş hayvan olduğunu aktarmıştı. Kurbanlık konusunda hiçbir sıkıntının olmadığının altını çizen Bülent Tunç, "Geçen yıl 800 bin büyükbaş, 2 milyon 700 bin küçükbaş kurban edildi. Bu yıl hacı adaylarımız pandemi nedeniyle ülkemizde kalacak. Onlar hemen her yıl hacda ortalama 150- 200 bin hayvan kurban ediyor. Bu yıl Türkiye'de kesecekleri için kurbanlık satışının da yüzde 10 artacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

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