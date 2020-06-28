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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları ve uzman yorumları - 28 Haziran

Son dakika haberi: bugün ne kadar, kaç TL? Canlı gram ve fiyatları ve uzman yorumları - 28 Haziran

Altın fiyatlarında son dakika hareketlilikler ve canlı grafikler vatandaşlar tarafından yakından takip edilmekte. COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalar yaşadıkları dalgalanmaları ve kayıpları kısmi olarak kapatırken yükseliş trendinde devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Bu başlık altında canlı tam, Cumhuriyet, Ata, yarım, gram ve fiyatları ile güncel grafikler yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 28.6.2020 09:35 Son Güncelleme: 28.6.2020 09:45 ABONE OL
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları ve uzman yorumları - 28 Haziran

geçtiğimiz haftanın son işlem gününü de yükseliş ile kapattı. Hem hediye hem de yatırım amacıyla altın alış satış işlem yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları ve canlı grafik seyrini araştırıyor. Peki 28 Haziran 2020 tarihi itibari ile altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı grafikler ile, tam, Cumhuriyet, Ata, yarım, gram ve fiyatları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 28 HAZİRAN 2020 PAZAR

Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.

Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları ve uzman yorumları - 28 Haziran

GRAM ALTIN

ALIŞ: 390,37
SATIŞ: 390,68

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 632,10
SATIŞ: 640,10

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları ve uzman yorumları - 28 Haziran

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.264,30
SATIŞ: 1.278,70

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.472,17
SATIŞ: 2.520,16

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları ve uzman yorumları - 28 Haziran

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.562,00
SATIŞ: 2.600,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.602,70
SATIŞ: 2.614,20

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları ve uzman yorumları - 28 Haziran
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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları ve uzman yorumları - 28 Haziran
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