Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları ve uzman yorumları - 28 Haziran

Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününü de yükseliş ile kapattı. Hem hediye hem de yatırım amacıyla altın alış satış işlem yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları ve canlı grafik seyrini araştırıyor. Peki 28 Haziran 2020 tarihi itibari ile altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı grafikler ile, tam, Cumhuriyet, Ata, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 28 HAZİRAN 2020 PAZAR

Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.