Nakdi destek (ücretsiz izin maaş desteği) ödemeleri uzatıldı mı? Nakdi destek ödemeleri ne zamana kadar uzaltıldı, ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen pandemi süreci destek ödemelerinden ücretsiz izin maaş desteği (nakdi yardım desteği) ödemelerinin bu ay itibarıyla sona ermesi planlanırken kabine toplantısında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda sürecin bir süre daha uzatılacağı duyuruldu. Peki, Ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri ne zaman sona eriyor? Ücretsiz izin maaş desteği (nakdi destek ödemeleri) uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? İşte detaylar…
Bugün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nakdi destek ödemeleri olan ücretsiz izin maaş desteği ödemelerini bir süre daha devam edeceği müjdesini verdi.
NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI MI? ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız. Salgın döneminde esnaf, sanatkâr, çiftçi, sanayi, ihracaatçıya her kesimi verdiğimiz destekle ayakta tuttuk. Devletimizin tüm imkanlarını milletimizin emrine vermiş bulunuyoruz. İçinden geçtiğimiz olağanüstü dönemin sıkıntılarını en aza indirmeye çalıştık. Faaliyetlerine ara veren işletmeler peyderpey yeniden çalışmaya başladı.
Yarın 926 devlet koruması altında gencimiz 274 şehit ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek. Sonuçlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın web sayfamızda açıklanacaktır.
Sosyal koruma kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakti yardım yaptık. Bunun yanında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneğinde 18 milyar liraya yakın kaynağını milletimizin hizmetine sunduk.
Kısa çalışma ödeneğini bir ay daha uzatıyoruz. Nakdi ücret desteği ve iş fesih sınırlaması 1 ay daha devam edecektir.