Nakdi destek (ücretsiz izin maaş desteği) ödemeleri uzatıldı mı? Nakdi destek ödemeleri ne zamana kadar uzaltıldı, ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen pandemi süreci destek ödemelerinden ücretsiz izin maaş desteği (nakdi yardım desteği) ödemelerinin bu ay itibarıyla sona ermesi planlanırken kabine toplantısında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda sürecin bir süre daha uzatılacağı duyuruldu. Peki, Ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri ne zaman sona eriyor? Ücretsiz izin maaş desteği (nakdi destek ödemeleri) uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? İşte detaylar…

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ ÖDEMELERİ UZATILDI MI? NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Bugün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nakdi destek ödemeleri olan ücretsiz izin maaş desteği ödemelerini bir süre daha devam edeceği müjdesini verdi.