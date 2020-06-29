SON DAKİKA! Benzin ve motorine indirim geldi! Pompa fiyatlarına yansıyacak

Son dakika... Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle uluslararası piyasalarda benzinde yaşanan düşüş sonrası Akaryakıt ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12, motorine ise 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyordu. Epgis'ten yapılan açıklamaya göre 30/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere pompa fiyatlarında benzinde 12 kuruş, motorinde ise 17 kuruş indirim yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.