BİM’in enerjisi güneşten

Perakende şirketi BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.) karbon ayak izini azaltmak için örnek bir adım attı. BİM depolarında kullanılan enerjinin çok büyük kısmı güneş enerjisinden sağlanacak. Hiçbir şekilde arsa veya arazi işgal etmeden, depoların çatılarına kurulacak GES sistemi ile güneş enerjisi üretilecek. Bunun ilk uygulaması BİM'in Batman deposunda gerçekleştirildi. Depo çatısının yüzde 30'luk bölümü kullanılarak depo enerji gereksiniminin yüzde 70'i buradan karşılanıyor. Batman depo çatısının tamamından enerji alınması sağlandığında bölge mağazalarının da enerji ihtiyacı karşılanabilecek. Yurt genelindeki diğer depolarda da projeler tamamlandıkça güneş enerjisi devreye alınacak.