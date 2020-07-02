TMSF şirketleri dünya pazarlarına açılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya devlerinin siparişleri Türkiye'ye kaymaya başladı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF bünyesinde bulunan firmaların hedeflerinin yukarı doğru revize edildiğini belirtti. Akın Çorap ve Erciyes Anadolu Holding'in ihracatının hız kazandığını söyleyen Gülal ile pandemi sürecini nasıl yönettiklerini ve hedeflerini konuştuk.Bu süreçte kimya, mobilya gibi sektörlerde üretime ara verdiğimiz dönemler oldu. Temelde istihdamı korumaya ve çalışanların sağlığına odaklandık. 19 bin 716 işçimiz kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Devletimiz bu süreçte çok destek oldu. Yeni normalleşme sonrasında şirketlerimiz hızlıca bir toparlanma içine girdi. Bu kapsamda, alınan tedbirler ve uygulanan politikalara bakıldığında ekonomideki iyileşmenin 'V' şeklinde olma beklentisi var. Bildiğiniz üzere 'V' tipi ekonomik toparlanma modeli, daralmanın ardından en hızlı toparlanma anlamına gelir.Çin dünyanın üretim merkezi olmuştu. Bu süreçten negatif etkilendiler. Türkiye'nin hem lokasyon hem de işgücü açısından dünyanın üretim üssü olacağını düşünüyorum. Bize de talepler gelmeye başladı.Türkiye'nin en büyük ilk 5 çorap üreticisi arasında yer alan Akın Çorap'ın ürünlerine büyük talep var. Fransa ve İspanya'ya geçen hafta ilk defa 50 konteyner mal gönderdik. Akın Çorap'ın ihracatını ciddi oranda katlayacak. Başka ülkelerden de gelen talepler üzerinde çalışıyoruz.Erciyes Anadolu'yu ABD'ye açmak gibi bir hedefimiz vardı. ABD'deki AVM'lerde İstikbal ve Bellona mağazaları açmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Önemli mesafe kat ettik, yılsonuna kadar mağazalarımızı açmayı planladık. Erciyes Anadolu'nun ihracatı toplam 408 milyon dolar. Bunu 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. ABD'ye açıldığımızda bunu yakalayacağımıza inanıyoruz.Naksan Plastik'i ve Royal Halı'yı Ortadoğu pazarında daha da büyütmeyi hedefliyoruz.Bizdeki hukuki altyapı şöyle: Ekonomik devamlılığı tehlike arz eden firmalar varsa onların satışında bir engel yok. Zarar eden devraldığımız birçok şirket vardı bunları toparladık, hızlı bir şekilde satışlarını yapmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımız bu şirketlerde çok ciddi işler yaptılar. Basiretli tüccar gibi davranarak şirketlerin ekonomik devamlılığını sağladık.Aslında 2020 yılında satış sürecimizi hızlandırmayı planlıyorduk ama pandemi süreci bunu olumsuz etkiledi. Sonbahar itibariyle bir kısım varlıkların satışı ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Yıl çıkmadan ihale süreçlerini sonlandırmak istiyoruz.Pandemi sürecinin etkilerinin bir kısmı ikinci yarıda, bir kısmı da 2021'in ilk yarısında hissedilecek. Tüm şirketlere 2019 rakamlarını yakalama hedefi koyduk. İlk çeyrek rakamlarına bakıldığında, 2019'a göre yüzde 15 artış var. Bu hızla devam etseydik, 2020 çok iyi bir yıl olacaktı. Pandemiden kaynaklı yaklaşık 2 aylık satış kaybı yaşanmış olmasına rağmen mobilya üretiminde geçen yılın ilk 6 aylık ciro rakamının yüzde 90'ına ulaşmayı başardık. Bu performansla rahatlıkla 2019'un üzerine çıkacağımızı tahmin ediyorum. Aydınlı tarafında da açığı kapatmak için e-ticarete yöneldik.Mesela, lojistik sektöründe faaliyet gösteren Sürat Kargo... Bu süreçte yüzde 50'ye yakın büyüdü. Ülkemizin önemli süt ürünleri üretimi yapan firmalarından Aynes'te de büyüme yüzde 50'ye yaklaştı.TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiği şirketler, yılın ilk çeyreğinde 8.94 milyar TL ciro elde ederek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 oranında artış kaydetti. Yine aynı dönemde şirketlerin öz kaynakları yüzde 22 oranında büyüyerek 21.28 milyar TL'den 26.07 milyar TL'ye, aktifleri de yüzde 10 oranında büyüme kaydederek 55.79 milyar TL'den 61.21 milyar TL'ye ulaştı. Bunun yanı sıra tüm şirketlerde toplam 40.684 kişi istihdam ediliyor.Evet, dünyada antiviral kumaş üreten teknolojiye sahip tek şirket Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki Boyteks. Kumaşın solüsyonu Almanya'da hazırlanıyor, solüsyonun kumaşa giydirilmesi işlemini ise sadece Boyteks yapıyor. Bundan antiviral maske üretip, Sağlık Bakanlığı'na teslim ettik. Kumaşı mobilya ve yataklarda da kullanacağız. Erciyes Anadolu Holding ve Naksan TSE'den 'Güvenli Üretim Belgesi' aldı. Aydınlı ve Boyteks de maske ve önlük üretip, Sağlık Bakanlığı'na teslim etti. Maske üretimi günlük 300 bin adedi buldu.Talep patlaması yaşadık. Yeni ürün mobilya kumaş üretimimizi ciddi artırdı. Yurtdışından siparişlerde ise yüzde 30 artış oldu.