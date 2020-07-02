Ziraat Bankası İhtiyaç kredisi sorgulama: Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sorgulama nasıl yapılır?

Ziraat Bankası tarafından, dar gelirli vatandaşlar için sunulan 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan hasarın en aza indirgenmesi hedefiyle uygulanan tedbirler kapsamında ev halkının gelirinin aylık 5 bin TL ve altında olması duurmunda finansal açıdan desteklemek için kredi 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunulacak. Peki; ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Ziraat Bankası destek kredisi hesaplama ekranı ile son dakika haberinin detayları!

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SORGULAMA: ZİRAAT DESTEK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.

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