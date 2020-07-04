Güneşe 1.3 milyar $ yatırım

Bakanlık'ın güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye'nin 36 ilinde, toplam 1.000 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10, 15 ve 20 megavat kapasitelerinde olacak şekilde 74 adet güneş enerjisine dayalı YEKA ihalesi yapılacak. Başvuru tarihleri 19-23 Ekim'de değişen her bir ihalenin başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 30 kuruş, elektrik enerjisi alım süresi ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olacak. Toplamda 1.3 milyar dolar gibi bir yatırımın çekilmesi beklenen ihaleler sonucunda enerji ithalatının yıllık 1 milyar lira azalması bekleniyor. ANKARA